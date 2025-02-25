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В Башкирии 198 человек заразились коронавирусом

Озвучена недельная статистика по ковиду.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии незначительно выросло число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике федерального оперштаба, с 17 по 23 февраля в республике диагностировано 198 случаев заболевания ковидом.

За минувшую неделю с медицинского учета по выздоровлению были сняты 211 пациентов. В то же время 68 зараженным понадобилась помощь в условиях стационара.

Новых смертей за указанный период в Башкирии отмечено не было.

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