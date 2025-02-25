Минчанин получил семь лет тюрьмы за присвоенные семь фур арбузов

Свою вину мужчина признал частично. Также известно, что он нигде не работал и раньше уже четыре раза был судим. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 7 годам заключения в исправительной колонии в условиях строгого режима и штрафу 300 базовых величин (12,6 тысячи белорусских рублей в феврале 2025-го). Также троим потерпевшим иностранным предпринимателям белорус возместит причиненный имущественный ущерб на сумму свыше 92,7 тысячи белрублей.