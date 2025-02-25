Минчанин получил семь лет тюрьмы за присвоенные семь фур арбузов

В Минске судили предпринимателя, обманувшего троих иностранных поставщиков арбузов, пишет агентство «Минск-Новости».
Выяснилось, что 45-летний житель Минска еще в июле 2022-го договорился о покупке арбузов с тремя предпринимателями из соседней страны. Белорусу были отправлены семь фур с арбузами общим весом более 168 тонн.
Минчанин предоплату не вносил, но обещал рассчитаться позже. И хотя он и договорился с поставщиками на невыгодную для себя цену, продавцов арбузов это не смутило. Официально сделку они не оформляли. Получив арбузы, минчанин их продал, но рассчитываться по долгу не стал.
Свою вину мужчина признал частично. Также известно, что он нигде не работал и раньше уже четыре раза был судим. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 7 годам заключения в исправительной колонии в условиях строгого режима и штрафу 300 базовых величин (12,6 тысячи белорусских рублей в феврале 2025-го). Также троим потерпевшим иностранным предпринимателям белорус возместит причиненный имущественный ущерб на сумму свыше 92,7 тысячи белрублей.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что работа личного телохранителя из милиции стоит 50 рублей за час.