В Омской области опять подскочила заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,03 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 24 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по информации федерального оперштаба, с 17 по 23 февраля 2025 года выявлено 35 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций — 5.
Напомним, что неделей ранее заявлялось о 25 эпизодах коронавируса в Омской области и 19 госпитализациях.
Добавим, что 28 февраля 2025 года в Омской области истекает срок действия режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Дальнейшую судьбу этой ограничительной меры должен определить региональный оперштаб, официальная дата заседания которого к моменту публикации не объявлена.