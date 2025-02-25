В Омской области опять подскочила заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,03 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 24 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.