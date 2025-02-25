Режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» изменят с 26 февраля

Режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» в Петербурге изменят с 26 февраля из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
Так, с 26 февраля по 24 марта по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 — ограничен. При этом 22 марта вход и выход вестибюля будет закрыт весь день.
— При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока, — добавили в пресс-службе.
Конечно, такие изменения не очень приятны для пассажиров, если еще учесть и то, что ограничения будут действовать в то время, когда люди спешат на работу или учебу и возвращаются домой. Но ремонт эскалатору необходим. Так что временно можно пользоваться соседней станцией — «Петроградская».