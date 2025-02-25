Режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» изменят с 26 февраля

Конечно, такие изменения не очень приятны для пассажиров, если еще учесть и то, что ограничения будут действовать в то время, когда люди спешат на работу или учебу и возвращаются домой. Но ремонт эскалатору необходим. Так что временно можно пользоваться соседней станцией — «Петроградская».