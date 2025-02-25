В Калининградской области фермеры переборщили с пестицидами, выращивая землянику и зерно

препаратов на землянике садовой, а также для профилактики антракноза земляники садовой, применение которых в соответствии с каталогом пестицидов и агрохимикатов, не регламентировано на данной культуре; препаратов на посевах озимого рапса, озимой пшенице и ярового ячменя без указания дозировки, применение которых в соответствии с каталогом пестицидов и агрохимикатов, не регламентировано на данных культурах.