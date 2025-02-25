В Калининградской области фермеры переборщили с пестицидами, выращивая землянику и зерно

В Калининградской области фермеры переборщили с пестицидами, выращивая землянику и зерновые культуры. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор во вторник, 25 февраля.
В ходе мониторинга было выявлено, что в 2024 году ИП КФХ Кацюк А. В. и ИП Муравски В. Т. Я. внесли в ФГИС «Сатурн» информацию о применении:
препаратов на землянике садовой, а также для профилактики антракноза земляники садовой, применение которых в соответствии с каталогом пестицидов и агрохимикатов, не регламентировано на данной культуре; препаратов на посевах озимого рапса, озимой пшенице и ярового ячменя без указания дозировки, применение которых в соответствии с каталогом пестицидов и агрохимикатов, не регламентировано на данных культурах.
ИП глава К (Ф)Х Валаускас С. В. оповещало население о том, что будет проводиться обработка пестицидами, но не уточняло, какие именно препараты используются. Сведения о фактическом применении пестицидов в ФГИС «Сатурн» отсутствуют. Сельхозпроизводителям объявлены предостережения за нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов.
В Зеленоградском районе фермеры запустили свой участок и отравили почву опасным токсином.