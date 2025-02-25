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В Омском аэропорту не готовы назвать даты субсидированных рейсов на лето

Все будет зависеть от решения Росавиации в марте 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омском аэропорту пока не готовы подтвердить наличие новых субсидируемых рейсов на летний сезон. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов.

Он отметил, что пока конкретики нет. Все будет зависеть от решения Росавиации. В марте 2025 года ведомство планирует провести дополнительный отбор среди перевозчиков на получение субсидированных маршрутов. Пока неизвестно, состоится ли отбор и какие авиакомпании в нем примут участие.

В данный момент омичи могут купить билеты по сниженным ценам по 12 маршрутам. Часть затрат авиакомпаниям возвращает государство.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области пока не летают самолеты в Усть-Ишим.