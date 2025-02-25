В Омском аэропорту не готовы назвать даты субсидированных рейсов на лето

В Омском аэропорту пока не готовы подтвердить наличие новых субсидируемых рейсов на летний сезон. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов.
Он отметил, что пока конкретики нет. Все будет зависеть от решения Росавиации. В марте 2025 года ведомство планирует провести дополнительный отбор среди перевозчиков на получение субсидированных маршрутов. Пока неизвестно, состоится ли отбор и какие авиакомпании в нем примут участие.
В данный момент омичи могут купить билеты по сниженным ценам по 12 маршрутам. Часть затрат авиакомпаниям возвращает государство.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области пока не летают самолеты в Усть-Ишим.