В Калининграде к юбилею Победы начнут брендировать автобусы

В Калининграде с марта начнут брендировать общественный транспорт к юбилею Победы. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во вторник, 25 февраля.
«Было два совещания с перевозчиками 21 и 24 февраля. За март будет брендирован транспорт как “Калининград-ГорТранса”, так и частных перевозчиков», — сказала Дятлова.
Работы начнут в ближайшее время, а завершить оформление подвижного состава декоративными наклейками планируют до 1 апреля.
Подобные мероприятия проводили к 75-летию Победы в 2020-м, а спустя год — в честь очередной круглой даты с момента образования Калининградской области.