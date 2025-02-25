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В Калининграде к юбилею Победы начнут брендировать автобусы

Обклейку транспорта завершат до 1 апреля.

В Калининграде с марта начнут брендировать общественный транспорт к юбилею Победы. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во вторник, 25 февраля.

«Было два совещания с перевозчиками 21 и 24 февраля. За март будет брендирован транспорт как “Калининград-ГорТранса”, так и частных перевозчиков», — сказала Дятлова.

Работы начнут в ближайшее время, а завершить оформление подвижного состава декоративными наклейками планируют до 1 апреля.

Подобные мероприятия проводили к 75-летию Победы в 2020-м, а спустя год — в честь очередной круглой даты с момента образования Калининградской области.