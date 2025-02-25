Главу челябинского села, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

«Глава администрации — ее бывший одноклассник, он ее преследовал с того момента, как она в Рыминке поселилась. Со своим приятелем, сыном депутата, сколько раз вламывался домой, во двор, шарился везде, материл всяко, оскорблял. Даже до драки дошло дело. Недавно он с дубинкой к ней домой вломился, она на телефон сняла это все», — объяснила сестра погибшей.