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Путин расставил приоритеты, что в Москве стоит смотреть первым делом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расставил приоритеты для туристов. По его словам, первым делом в столице стоит посещать Кремль, а уже потом — все остальные достопримечательности, включая парк развлечений «Остров мечты». Об этом речь зашла на встрече с председателем правления крытого парка развлечений Амираном Муцоевым.

Источник: Пресс-служба Президента России

Муцоев заявил, что времяпрепровождение туристов увеличилось в два раза. «Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-туризм, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют [посетить] “Остров мечты”, а дальше уже остальные планы — Кремль и так далее», — сказал он. «Сначала — Кремль, а потом “Остров мечты”», — поправил его Путин.

Президент, посмотрев презентацию проекта, констатировал, что получился «самый большой крытый развлекательный парк в Европе». Однако по мнению Муцоева, можно претендовать даже на мировое лидерство. «Масштабно все», — оценил президент.

Путин Владимир