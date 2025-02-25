Путин расставил приоритеты, что в Москве стоит смотреть первым делом

Муцоев заявил, что времяпрепровождение туристов увеличилось в два раза. «Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-туризм, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют [посетить] “Остров мечты”, а дальше уже остальные планы — Кремль и так далее», — сказал он. «Сначала — Кремль, а потом “Остров мечты”», — поправил его Путин.