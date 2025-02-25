В Челябинске научили ИИ обнаруживать дефекты в подшипниках

«Мы устанавливаем многозонные датчики и измеряем температуру одновременно в нескольких точках в окрестности подшипника. С помощью такого подхода мы собираем информацию о температурном поле исправного подшипника в процессе его эксплуатации. Далее мы обучаем нейросетевую модель на полученных данных», — рассказал член авторского коллектива, сотрудник лаборатории НИЛ технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Денис Лебедев.