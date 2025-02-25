В омские школы закупят ручные «гранаты» на миллион рублей

В Омской области для школ закупят сотни макетов ручных гранат. На эти цели выделили почти 1,2 миллиона рублей. Такую информацию опубликовали на официальном сайте «ЕИС Закупки».
Муляжи будут использоваться для оснащения учебных кабинетов. Министерство образования планирует в течение 90 дней приобрести 643 макета осколочной гранаты РГН (ручная граната наступательная).
Согласно информации с сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составляет около 1,2 миллиона рублей, а цена одного макета — примерно 1 836 рублей.