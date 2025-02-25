Минэнерго назвало причину отключения электричества сразу в двух районах Минска

На устранении неполадки были задействованы шесть 6 оперативно-выездных бригад. Как уточнили в ведомстве, причиной временного нарушения электроснабжения части потребителей в Первомайском и Советском районах стал обрыв провода в пролете опор на воздушной линии электропередачи 110 киловольт.