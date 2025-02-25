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Минэнерго назвало причину отключения электричества сразу в двух районах Минска

Минэнерго сказало, что обрыв провода ЛЭП стал причиной отключения электричества в двух районах Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве энергетики назвали причину отключения электричества в двух районах Минска 25 февраля.

Ранее «Комсомолка» писала, что «Минскэнерго» сообщило про отключение электричества в двух районах Минска.

ЧП произошло во вторник в 08.47 часов. В итоге из-за повреждения в электрических сетях произошло временное отключение энергетического оборудования на подстанции «Зеленый луг».

— В 09.29 электроснабжение всех потребителей было восстановлено, — прокомментировали в пресс-службе.

На устранении неполадки были задействованы шесть 6 оперативно-выездных бригад. Как уточнили в ведомстве, причиной временного нарушения электроснабжения части потребителей в Первомайском и Советском районах стал обрыв провода в пролете опор на воздушной линии электропередачи 110 киловольт.

Накануне МЧС сказало о ситуации в Кобрине, где обесточены 88 подстанций, школы, детсады, магазины и частные дома.

Еще сотрудники МЧС спасли 10-месячного ребенка в Осиповичах.