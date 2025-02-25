Гарантирующий поставщик электроэнергии объявил о замене подрядчика в Ростовской области

В Ростовской области установкой и заменой приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах теперь будет заниматься другой подрядчик. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Ранее от имени гарантирующего поставщика работы выполняли сотрудники подрядной организации ООО «Техническая Служба». На данный момент установку и замену приборов учета данная организация не производит.
Официальным подрядчиком, который теперь имеет право выполнять работы от имени гарантирующего поставщика, становится ООО «ЛЭП СтройЭнерго» с привлечением сотрудников субподрядной организации — ИП Борников А. С.. Эта компания уже знакома жителям области.
В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также напомнили, что представители подрядчика и субподрядчика перед началом работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией, подписью и фирменной печатью, выданное ИП Борниковым А. С. Также сотрудники должны иметь правильно оформленную доверенность.
Отмечается, что услуги по установке и замене приборов учета электроэнергии при этом являются бесплатными. А жители области обязаны предоставлять доступ к приборам учета для проведения работ.