Гарантирующий поставщик электроэнергии объявил о замене подрядчика в Ростовской области

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также напомнили, что представители подрядчика и субподрядчика перед началом работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией, подписью и фирменной печатью, выданное ИП Борниковым А. С. Также сотрудники должны иметь правильно оформленную доверенность.