«Остановку будущего» тестируют у метро «Московская» в Петербурге

Эксперимент оценили в ходе выездного совещания комитетов по печати, транспорту, благоустройству, градостроительству и ГКУ «Организатор перевозок».
«Павильон будущего» появился на остановке у метро «Московская» на пересечении с Алтайской улицей, сообщили 25 февраля в пресс-службе комитета по транспорту. У него увеличенная ширина крыши, расширенная конструкция для размещения плакатов и широкомасштабное табло для транспортной информации.
На одном из табло будут в режиме онлайн выводить информацию о времени прибытия транспорта. Это позволит пассажирам отслеживать время прибытия своего автобуса. В тоже время двусторонний крупноформатный LED-экран отведен под рекламную информацию.