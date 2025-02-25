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«Остановку будущего» тестируют у метро «Московская» в Петербурге

В Петербурге в тестовом режиме установили новый остановочный павильон, который получил измененную конструкцию и табло с информацией.

Эксперимент оценили в ходе выездного совещания комитетов по печати, транспорту, благоустройству, градостроительству и ГКУ «Организатор перевозок».

«Павильон будущего» появился на остановке у метро «Московская» на пересечении с Алтайской улицей, сообщили 25 февраля в пресс-службе комитета по транспорту. У него увеличенная ширина крыши, расширенная конструкция для размещения плакатов и широкомасштабное табло для транспортной информации.

На одном из табло будут в режиме онлайн выводить информацию о времени прибытия транспорта. Это позволит пассажирам отслеживать время прибытия своего автобуса. В тоже время двусторонний крупноформатный LED-экран отведен под рекламную информацию.