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143 дела завели в Ростовской области из-за неубранных снега и наледи

Некачественную уборку снега и наледи отметили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за несвоевременную уборку снега и наледи завели 143 административных дела. Еще 113 предполагаемых нарушителей вызвали для составления протоколов, 25 из них — повторно, сообщает административная инспекция региона.

Неудовлетворительную работу по расчистке улиц отметили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Неклиновском районах.

В частности, 25 февраля недостаточную уборку на своих территориях проводили по одному предприятию в Шахтах и Волгодонске, а также ряд управляющих компаний и подрядных организаций.

Эффективную и слаженную работу при этом продемонстрировали в Аксайском городском поселении.

Напомним, за несвоевременную уборку снега и наледи грозят штрафы: для физических лиц — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится.

ЖКХ