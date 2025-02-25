143 дела завели в Ростовской области из-за неубранных снега и наледи

Напомним, за несвоевременную уборку снега и наледи грозят штрафы: для физических лиц — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится.