143 дела завели в Ростовской области из-за неубранных снега и наледи

В Ростовской области за несвоевременную уборку снега и наледи завели 143 административных дела. Еще 113 предполагаемых нарушителей вызвали для составления протоколов, 25 из них — повторно, сообщает административная инспекция региона.
Неудовлетворительную работу по расчистке улиц отметили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Неклиновском районах.
В частности, 25 февраля недостаточную уборку на своих территориях проводили по одному предприятию в Шахтах и Волгодонске, а также ряд управляющих компаний и подрядных организаций.
Эффективную и слаженную работу при этом продемонстрировали в Аксайском городском поселении.
Напомним, за несвоевременную уборку снега и наледи грозят штрафы: для физических лиц — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится.