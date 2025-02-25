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Съемки «Папиных дочек» перекроют набережную Мойки в Петербурге

Киносъемки и Кубок губернатора изменят схему движения в Петербурге в конце февраля — начале марта. Об ограничениях и перекрытиях предупреждает 25 февраля пресс-служба комитета по транспорту.

С 10:00 до 18:00 28 февраля для проведения съемок художественного фильма «Папины дочки» перекроют движение по нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста. Останавливать транспорт будут не более, чем на 10 минут в час.

Помимо этого, запретят остановку транспорта:

с 0:00 до 23:59 — на Большой Морской улице от Дворцовой площади до Невского проспекта;

с 0:00 до 7:00 — на набережной Мойки, 39.

А с 28 февраля по 3 марта в Петергофе водителей потеснят для проведения легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга». С 9:00 28 февраля до 6:00 3 марта будет закрыто движение по Привокзальной площади и улице Демьяна Бедного от Парковой улицы до улицы Аврова. Также с 0:00 до 9:00 28 февраля на этих участках запретят парковаться.