Съемки «Папиных дочек» перекроют набережную Мойки в Петербурге

А с 28 февраля по 3 марта в Петергофе водителей потеснят для проведения легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга». С 9:00 28 февраля до 6:00 3 марта будет закрыто движение по Привокзальной площади и улице Демьяна Бедного от Парковой улицы до улицы Аврова. Также с 0:00 до 9:00 28 февраля на этих участках запретят парковаться.