Съемки «Папиных дочек» перекроют набережную Мойки в Петербурге

С 10:00 до 18:00 28 февраля для проведения съемок художественного фильма «Папины дочки» перекроют движение по нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста. Останавливать транспорт будут не более, чем на 10 минут в час.
Помимо этого, запретят остановку транспорта:
с 0:00 до 23:59 — на Большой Морской улице от Дворцовой площади до Невского проспекта;
с 0:00 до 7:00 — на набережной Мойки, 39.
А с 28 февраля по 3 марта в Петергофе водителей потеснят для проведения легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга». С 9:00 28 февраля до 6:00 3 марта будет закрыто движение по Привокзальной площади и улице Демьяна Бедного от Парковой улицы до улицы Аврова. Также с 0:00 до 9:00 28 февраля на этих участках запретят парковаться.