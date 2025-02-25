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Казахстан ограничит движение по трассам тяжелого транспорта

Ограничение будет действовать месяц в восьми областях.

Источник: пресс-служба акима Туркестанской области

АЛМАТЫ, 25 фев — Sputnik. С 1 марта 2025 года в Казахстане вводятся временные ограничения для тяжелого транспорта, сообщили в компании «КазАвтоЖол» (национальный оператор автомобильных дорог".

Уточняется, что ограничение касается автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к «пятой дорожно-климатической зоне»:

  • Алматинская область,
  • Атырауская область,
  • Жамбылская область,
  • Улытауская область,
  • Кызылординская область,
  • Мангистауская область,
  • Жетысуская область,
  • Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

  • международные грузовые и пассажирские перевозки;
  • транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
  • перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
  • транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.