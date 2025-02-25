Казахстан ограничит движение по трассам тяжелого транспорта

АЛМАТЫ, 25 фев — Sputnik. С 1 марта 2025 года в Казахстане вводятся временные ограничения для тяжелого транспорта, сообщили в компании «КазАвтоЖол» (национальный оператор автомобильных дорог".
Уточняется, что ограничение касается автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к «пятой дорожно-климатической зоне»:
- Алматинская область,
- Атырауская область,
- Жамбылская область,
- Улытауская область,
- Кызылординская область,
- Мангистауская область,
- Жетысуская область,
- Туркестанская область.
При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:
- международные грузовые и пассажирские перевозки;
- транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
- перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
- транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.