Сроки появления в Воронеже метробуса согласовали в Москве

Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин заявлял, что создание инфраструктуры и закупка подвижного состава метробуса будет осуществляться за федеральные деньги. Сам проект может быть готов в ближайшие девять месяцев. Он потребует инвестиций в объеме 27 миллиардов рублей.