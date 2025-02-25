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Сроки появления в Воронеже метробуса согласовали в Москве

Проект должен быть реализован к 2030 году.

На Днях Воронежской области в Совете Федерации обсудили проект создания в Воронеже метробуса. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Для метробуса в середине проезжей части на Московском проспекте планируют обустроить выделенную полосу.

— До 2030 года планируем организацию линейной инфраструктуры метробуса общей протяженностью 74,5 километра, — обозначил сроки реализации проекта Александр Гусев.

Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин заявлял, что создание инфраструктуры и закупка подвижного состава метробуса будет осуществляться за федеральные деньги. Сам проект может быть готов в ближайшие девять месяцев. Он потребует инвестиций в объеме 27 миллиардов рублей.

Теперь проект получил одобрение от главы комитета СовФеда по вопросам экономического развития Андрея Кутепова. Первая линия метробуса может быть построена на Московском проспекте и улице Плехановской.