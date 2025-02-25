165 пар поженились в Иркутской области в зеркальную дату 25.02.2025

К слову, настоящий аншлаг во дворцах бракосочетания Иркутской области был 23.03.2023. Это день для свадьбы выбрали 600 невест и женихов. 22 ноября 2022 года расписались 157 влюбленных пар. А вот 21.11.21 на дне озера Байкал торжество сыграли иркутские фридайверы. Поверх гидрокостюма невеста надела сарафан и не забыла фату.