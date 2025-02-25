Водителей, лишенных прав, и домашних тиранов поставят на учет в ОВД: как это поможет?

Соответствующий законопроект принят депутатами в первом чтении.
Зачем это нужно?
Постановка на учет — это не просто формальность, а способ усиленного контроля над людьми, которые представляют потенциальную угрозу для общества.
Водители, лишенные прав, но продолжающие садиться за руль, часто становятся виновниками ДТП, создавая угрозу для жизни других участников дорожного движения. Теперь, будучи под пристальным вниманием МВД, им сложнее будет нарушать закон без последствий.
Лица, привлеченные за домашнее насилие, также чаще всего не останавливаются после первого наказания. Система профилактического контроля позволит оперативно отслеживать их поведение и предотвращать рецидивы насилия в семье.
Как это будет работать?
Все водители, лишенные прав, и лица, совершившие домашнее насилие, будут внесены в базу МВД. Правоохранители будут регулярно проверять их поведение — например, следить, не садятся ли они за руль снова или не продолжают ли издеваться над семьей.
При повторных нарушениях к ним будут применяться более строгие меры, вплоть до уголовной ответственности.
Работает ли такая система в других странах?
Во многих странах подобные профилактические меры уже доказали свою эффективность. Например, в США и странах Европы существует система контроля за рецидивистами, которая значительно снижает уровень повторных нарушений.
В Узбекистане это первый шаг к усилению превентивных мер, который должен улучшить дорожную безопасность и защитить жертв домашнего насилия от повторных атак.