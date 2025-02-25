Лукашенко обещал митрополиту Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь, сообщает пресс-служба президента.
На встрече 25 февраля обратили внимание на то, что в 2025 году Белорусской православной церковью будут отмечаться значимые для всего православного мира даты: 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией матери и 505-летие Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Торжественные мероприятия запланированы на май. Затем в июне будет отмечаться 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке.
Глава государства сказал о своем желании посетить Жировичи.
— Мы с Вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно, — прокомментировал он.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что православные составляют более 80% верующих в стране. Православие является в Беларуси основной религией и конфессией.
— Достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать, — прокомментировал белорусский лидер.
Еще он спросил митрополита, нет ли у церкви каких-либо вопросов к властям.
В свою очередь митрополит Вениамин рассказал о развитии Белорусской православной церкви.
— У нас и Жировичи, и Полоцк — два таких центра, которые привлекают внимание всего мира, не только белорусов, — констатировал патриарх.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что работа личного телохранителя из милиции стоит 50 рублей за час.
Еще в МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей: «Везут деньги или участвуют в переговорах».