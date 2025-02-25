Лукашенко обещал митрополиту Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь

На встрече 25 февраля обратили внимание на то, что в 2025 году Белорусской православной церковью будут отмечаться значимые для всего православного мира даты: 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией матери и 505-летие Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Торжественные мероприятия запланированы на май. Затем в июне будет отмечаться 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке.