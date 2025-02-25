Парад планет 28 февраля частично можно будет увидеть невооруженным глазом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Три из семи планет, которые выстроятся в одну линию на небосводе 28 февраля, будут видны невооруженным глазом. Явление, называемое парадом планет, не влияет на Землю или отдельных людей, сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
28 февраля после захода солнца семь планет (Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс) выстроятся в линию на небосводе. Событие совпадет с новолунием, поэтому спутник Земли не создаст засветки на небе.
«В этот раз некоторые планеты [при ясной погоде] получится рассмотреть и без специальной оптики: Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе небосвода, а красная планета Марс расположится на востоке. Уран, Сатурн и Нептун без бинокля или телескопа не разглядеть», — пояснил Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Венера будет находиться низко над западным горизонтом в созвездии Рыб, Юпитер расположится в созвездии Тельца, Меркурий — низко над западным горизонтом. Марс будет находиться высоко над южным горизонтом в созвездии Близнецов, Уран — в созвездии Овна, недалеко от границы с Тельцом. Нептун также можно найти в созвездии Рыб, а Сатурн, как и Меркурий, будет располагаться низко над горизонтом.
Несколько планет оказываются по одну сторону от Солнца в одно и то же время довольно часто, а выравнивание большинства или даже всех планет происходит гораздо реже, отметили в университете.
«Важно помнить, что с научной точки зрения данное явление не оказывает значимого физического влияния на Землю или человека. Гравитационное воздействие планет на Землю настолько мало, что не способно вызывать какие-либо значимые изменения или катаклизмы», — уточнили в ПНИПУ.