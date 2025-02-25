Парад планет 28 февраля частично можно будет увидеть невооруженным глазом

Венера будет находиться низко над западным горизонтом в созвездии Рыб, Юпитер расположится в созвездии Тельца, Меркурий — низко над западным горизонтом. Марс будет находиться высоко над южным горизонтом в созвездии Близнецов, Уран — в созвездии Овна, недалеко от границы с Тельцом. Нептун также можно найти в созвездии Рыб, а Сатурн, как и Меркурий, будет располагаться низко над горизонтом.