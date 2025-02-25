Росприроднадзор опроверг утечку масла с платформы «Ваенга» в Ленобласти

Согласно официальному ответу, «Ваенга» с 20 января находится на строительном объекте морского отгрузочного терминала «Ультрамар». Помощник капитана порта осмотрел причал, где была ранее пришвартована самоподъемная платформа. Следов масляных пятен на льду он не заметил. На самом судне проверили гидравлику и энергетические установки, утечки нет.