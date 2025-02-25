Некоторые рейсы «Белавиа» задержаны или отменены из-за погоды

Обратный рейс B2−926 (Сочи — Минск) задерживается. Вылет был запланирован на 12:30, но самолет пока еще в сочинском аэропорту. Как заверили в «Белавиа», борт готовится к вылету в ближайшее время. Пассажиры (94 человека) получили воду и питание.