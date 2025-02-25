Некоторые рейсы «Белавиа» задержаны или отменены из-за погоды

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Непогода в районе Сочи и в Грузии стала причиной изменений в расписании «Белавиа», сообщает авиаперевозчик.
«В Сочи и курортных городах Грузии идут сильные снегопады. По этой причине сегодняшние рейсы “Белавиа” Минск — Сочи и Сочи — Минск были задержаны», — пояснили в авиакомпании.
Утром 25 февраля рейс B2−925 (Минск — Сочи) ушел на запасной аэродром в Тбилиси. На борту было 67 пассажиров. Самолет отправился в Сочи примерно через полтора часа ожидания и благополучно приземлился в пункте назначения.
Обратный рейс B2−926 (Сочи — Минск) задерживается. Вылет был запланирован на 12:30, но самолет пока еще в сочинском аэропорту. Как заверили в «Белавиа», борт готовится к вылету в ближайшее время. Пассажиры (94 человека) получили воду и питание.
Непогода, снегопады и сильный боковой ветер, повлияли и на вылеты из аэропорта Батуми. По этой же причине отменен рейс из Минска в Батуми, запланированный на 23:05 вторника.
«Пассажирам будет предложено вылететь в Батуми завтра, 26 февраля, в 15:00, либо оформить возврат стоимости авиабилетов. Вылет рейса из Батуми в Минск 26 февраля, соответственно, запланирован на 21:25 по местному времени», — сообщили в «Белавиа».
Там также обратили внимание на снегопады в Кутаиси. Это тоже может повлиять на расписание рейсов.