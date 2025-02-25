Минобразования открыло предварительную онлайн-запись на апостиль

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что по электронной записи документы будут приниматься только от его владельца. И подать можно будет только лишь документы, которые указывались в форме предварительной записи. Если номер документа не будет соответствовать номеру, указанному в форме предварительной записи, его не примут.