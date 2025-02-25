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Минобразования открыло предварительную онлайн-запись на апостиль

Минобразования ввело электронную предварительную запись на проставление апостиля.

Источник: Комсомольская правда

В Министерство образования сказали, что в Беларуси вводится электронная предварительная запись на проставление апостиля.

Так, Минобразования сообщило о введении с 3 марта 2025 года предварительной онлайн-записи для подачи документов для проставления апостиля на официальных документах учреждений образования Беларуси. При оформлении электронной записи нужно будет указать вид документа и его номер, а также самостоятельно выбрать дату и время посещения из доступных дат в графике приема документов.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что по электронной записи документы будут приниматься только от его владельца. И подать можно будет только лишь документы, которые указывались в форме предварительной записи. Если номер документа не будет соответствовать номеру, указанному в форме предварительной записи, его не примут.

Но еще в Минобразования сказали, что до 31 марта включительно предварительно записаться на проставление апостиля будет можно и на базе Департамента контроля качества образования Минобразования.

По вопросам введения электронной предварительной записи для проставления апостиля Минобразования с 26 февраля по 7 марта откроет горячую линию по номеру телефона (+375 17) 320 — 08 — 24, которая будет работать с 11.00 до 13.00 часов.

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