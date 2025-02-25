Волгоградцев будут жестко штрафовать за брошенные дачи и участки

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу новый закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах содержать их в порядке.
Он затронет и жителей Волгоградской области. Новый закон касается как частных домовладений, так и садовых или огородных участков. Закон предполагает, что собственники должны очищать землю от сорняков, деревьев, кустарников, мусора и других захламляющих предметов. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по региональной политике Андрей Шевченко.
Согласно новым правилам, владельцы участков обязаны начать использовать землю в соответствии с её целевым назначением сразу после приобретения прав на неё. Если участок требует подготовки (например, расчистки или укрепления грунта), на это дается три года. Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, срок освоения начнется с момента регистрации права, а для уже имеющихся — с 1 марта.
Правительство России утвердит перечень обязательных мероприятий по освоению участков. В него войдут работы по удалению деревьев, кустарников, сорняков, мусора и отходов, а также укреплению грунта. Пока собственник занимается освоением, его нельзя привлечь к ответственности за неиспользование земли. Однако если через три года участок не будет приведен в порядок, контролирующие органы смогут зафиксировать нарушение.
Шевченко подчеркнул, что неосвоение участка не приведет к его автоматическому изъятию. Сначала нарушителя привлекут к административной ответственности и дадут время на устранение недостатков. Штрафы за неиспользование земли, предназначенной для строительства, садоводства или огородничества, составят от 20 до 50 тысяч рублей.
Сенатор также отметил, что ранее в законодательстве не был четко прописан срок, в течение которого нужно начать использовать участок, а также признаки его неиспользования. Это создавало проблемы, особенно для владельцев заброшенных или заросших участков, которые не могли сразу приступить к строительству или другим работам.