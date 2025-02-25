Волгоградцев будут жестко штрафовать за брошенные дачи и участки

Согласно новым правилам, владельцы участков обязаны начать использовать землю в соответствии с её целевым назначением сразу после приобретения прав на неё. Если участок требует подготовки (например, расчистки или укрепления грунта), на это дается три года. Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, срок освоения начнется с момента регистрации права, а для уже имеющихся — с 1 марта.