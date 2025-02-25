Перевод времени в Казахстане: суд принял решение

«Апелляция в связи с этим согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что принятие оспариваемых постановлений осуществлено правительством в рамках полномочий, предусмотренных статьей 69 Конституции. Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, поэтому суд обоснованно применил общий трехгодичный срок исковой давности. Довод об изменении более половины текста НПА не подтвердился и не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, поскольку процедура его издания ответчиком не нарушена. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу», — проинформировали в пресс-службе суда Астаны.