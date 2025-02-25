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Перевод времени в Казахстане: суд принял решение

Суд города Астаны рассмотрел дело по иску гражданина А. к правительству о признании незаконными и отмене постановления «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан» и постановления № 20 от 19 января 2024 года о внесении в него изменений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Tengrinews

Ранее межрайонный суд по гражданским делам в иске отказал. Истец заявил о несоответствии смены часового пояса астрономическому времени, отсутствии у ответчика полномочий на принятие таких решений, изменении более половины текста нормативно-правового акта (НПА), что повлекло издание нового НПА.

Как говорится в сообщении суда, согласно закону «Об обеспечении единства измерений», разработка основных направлений единой государственной политики в области обеспечения единства измерений отнесена к компетенции правительства.

Постановлением правительства образован консультативно-совещательный орган — межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам. Одной из ее функций определено внесение предложений в правительство по установлению и изменению порядка исчисления времени на территории страны.

«Апелляция в связи с этим согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что принятие оспариваемых постановлений осуществлено правительством в рамках полномочий, предусмотренных статьей 69 Конституции. Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, поэтому суд обоснованно применил общий трехгодичный срок исковой давности. Довод об изменении более половины текста НПА не подтвердился и не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, поскольку процедура его издания ответчиком не нарушена. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу», — проинформировали в пресс-службе суда Астаны.