«Белавиа» отменяет и задерживает рейсы из-за сильных снегопадов в Сочи и Батуми

Сильные снегопады в Сочи и курортных городах Грузии идут 25 февраля из-за чего «Белавиа», например, задержала рейсы Минск-Сочи и Сочи-Минск. Один рейс из белорусской столицы вынужденно ушел на запасной аэродром в Тбилиси. А еще один борт полетел в Сочи спустя полтора часа ожидания.