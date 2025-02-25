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«Белавиа» отменяет и задерживает рейсы из-за сильных снегопадов в Сочи и Батуми

Сильные снегопады в Сочи и Батуми повлияли на расписание «Белавиа».

Источник: Комсомольская правда

Из-за непогоды в Сочи и Батуми «Белавиа» вынужденно меняет расписание вылетов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сильные снегопады в Сочи и курортных городах Грузии идут 25 февраля из-за чего «Белавиа», например, задержала рейсы Минск-Сочи и Сочи-Минск. Один рейс из белорусской столицы вынужденно ушел на запасной аэродром в Тбилиси. А еще один борт полетел в Сочи спустя полтора часа ожидания.

Около 15.30 часов по минскому времени также сообщалось о том, что рейс Сочи-Минск вылетом в 12.30 все еще оставался в сочинском аэропорту.

Рейсы в Батуми отменились из-за еще более плохих метеоусловий.

— Снегопады и сильный боковой ветер сказываются на работе аэропорта Батуми, — прокомментировали в авиакомпании.

Из-за этого, например, отменили рейс Минск-Батуми 25 февраля в 23.05 часов. Пассажирам предложили лететь 26 февраля в 15.00 часов или получить деньги за билеты.

Еще в Белавиа предупредили о возможных корректировках расписания вылетов в Кутаиси.

— Учитывая, что снегопады зафиксированы также и в Кутаиси, просим следить за новостями и расписанием, — указали в «Белавиа».

Тем временем Минобразования открыло предварительную онлайн-записи на апостиль.