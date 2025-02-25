На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Осадки, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Астане области Улытау, Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областях.
Осадки, туман, гололед и ветер — в Алматы и Жамбылской области.
Снег, гололед, низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау, СКО и Костанайской области.
Сильный снег и туман — в Актюбинской области.
Осадки, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Павлодарской области.
Туман и ветер — в области Жетысу, Абай и ВКО.
Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ЗКО.
Снег и метель — в Атырауской области.