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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Прогнозируются осадки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Осадки, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Астане области Улытау, Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Осадки, туман, гололед и ветер — в Алматы и Жамбылской области.

Снег, гололед, низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау, СКО и Костанайской области.

Сильный снег и туман — в Актюбинской области.

Осадки, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Павлодарской области.

Туман и ветер — в области Жетысу, Абай и ВКО.

Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ЗКО.

Снег и метель — в Атырауской области.