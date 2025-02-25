Патриарх Кирилл может приехать в Беларусь в начале июня

Так, в 2025 году Белорусская православная церковь отметит 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке. Торжества пройдут 4 — 5 июня, в этих датах Беларусь может посетить Патриарх Кирилл.