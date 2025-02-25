Патриарх Кирилл может приехать в Беларусь в начале июня

Патриарх Кирилл может приехать в Беларусь с визитом в начале июня. Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает БелТА.
Так, в 2025 году Белорусская православная церковь отметит 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке. Торжества пройдут 4 — 5 июня, в этих датах Беларусь может посетить Патриарх Кирилл.
— Ожидаем визит святейшего патриарха к этой дате и других гостей, — прокомментировал глава Белорусской православной церкви.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обещал митрополиту Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь.