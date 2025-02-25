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С 29 марта в школах Башкирии начнутся весенние каникулы

Известно, когда школьники Башкирии уйдут на весенние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

Названа дата начала весенних каникул в Башкирии. Как рассказали в региональном Минобразования, школьники уйдут отдыхать после третьей четверти 29 марта. Их каникулы продлятся девять дней, до шестого апреля.

— Школа имеет право сама устанавливать даты каникул, но большинство образовательных учреждений следует рекомендованному графику, — добавили в ведомстве.

После короткой четвертой четверти школьники Башкирии уйдут на летние каникулы 27-го мая.

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