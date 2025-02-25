Найден способ создания ярких светодиодов на основе углеродных точек

Уточняется, что углеродные точки являются перспективным материалом для светодиодов и дисплеев. Это нетоксичные, биосовместимые и простые в изготовлении наночастицы, которые получают из дешевых и доступных компонентов, в том числе из лимонной кислоты и хлорофилла. Углеродные точки обладают высокой стабильностью и могут «выживать» в различных растворителях, в том числе в воде. Однако использовать их в массовом производстве пока не получается — прежде всего, из-за малого квантового выхода фотолюминесценции.