Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов»

Джонатан Альба с 2018 года работал в штабе Валерия Карпина в должности главного аналитика. В 2021 году перешел в национальную команду России, а в 2022 году вернулся в ФК «Ростов». Футбольный наставник также ранее состоял в тренерском штабе сборной Румынии.