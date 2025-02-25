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Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов»

Джонатан Альба стал главным тренером ФК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили нового главного тренера ФК «Ростов». Пост занял 43-летний испанский специалист Джонатан Альба. Об этом сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.

Джонатан Альба с 2018 года работал в штабе Валерия Карпина в должности главного аналитика. В 2021 году перешел в национальную команду России, а в 2022 году вернулся в ФК «Ростов». Футбольный наставник также ранее состоял в тренерском штабе сборной Румынии.

Напомним, Джонатан Альба сменил в должности Валерия Карпина, об уходе которого стало известно сегодня, 25 февраля. Карпин пояснил, что сейчас планирует полностью сосредоточиться на работе в сборной России.