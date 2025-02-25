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Из Омска нелегально пытались вывезти 19 тонн сгущенки

Нарушителя остановили при проверке документов на ППУ «Исилькульский».
Источник: Комсомольская правда

В Омске остановили фуру с нелегальным грузом. Как выяснилось, омскую сгущенку пытались вывезти в бочках в Казахстан под видом обезжиренного молока. Жителя Казахстана остановили в пункте пропуска в Исилькульском районе.

В бочках перевозили 19 тонн сладкой продукции. В документах сладкий груз был замаскирован под обезжиренное молоко. Груз был конфискован, а на гражданина соседнего государства за подделку информации в сертификате Таможенного союза завели административное дело.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор предотвратил ввоз 14 тонн подсолнечника из Казахстана.