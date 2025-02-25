На Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы

«Источником выброса является активная область № 3998, расположенная под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Хотя точных измерений пока нет, известно, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов. Это означает, что как минимум часть выброшенного вещества может двигаться к Земле», — уточняется в сообщении.