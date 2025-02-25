На Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце во вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, частично направленным в сторону Земли.
«25 февраля в 14:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3998 (S15W55) зарегистрирована вспышка М3.6 продолжительностью 56 минут», — говорится в сообщении ИПГ.
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, выброс солнечной плазмы, которым сопровождалась вспышка, частично направлен в сторону Земли.
«Источником выброса является активная область № 3998, расположенная под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Хотя точных измерений пока нет, известно, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов. Это означает, что как минимум часть выброшенного вещества может двигаться к Земле», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня возможен приход к Земле тяжелых заряженных частиц (протоны и ионы), а приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером 27 февраля.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.