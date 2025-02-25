«Не состоялась встреча с понтификом из-за болезни папы Франциска». Белорусский архиепископ Станевский передал папе римскому привет от Лукашенко

Глава Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Иосиф Станевский во время в Ватикан передал Папе Римскому привет от президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.
Архиепископ с сожалением отметил, что не состоялась запланированная ранее встреча с понтификом из-за болезни Франциска. Однако в Ватикане он провел переговоры с госсекретарем папы кардиналом Пьетро Паролином, и ранее возглавлявшим посольство Ватикана в Минске кардиналом Клаудио Гуджеротти. Также Станевский передал привет Папе от белорусского лидера.
— В теплых словах госсекретарь поблагодарил от имени Папы Франциска за адресованное ему приветствие от Католической церкви в Беларуси и особенно от президента Беларуси Александра Лукашенко, которое я услышал во время нашей встречи с руководителями религиозных организаций и которое я передал, — сказал он, отмечая также, что это еще стало одной из целей его визита в Рим.
Кроме того, глава белорусских католиков рассказал, что на встречах с кардиналами в Ватикане были обсуждены вопросы открытия в Беларуси католической академии, тема Красного костела в Минске, а также жизнь белорусских католиков.
Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
Но еще президент обещал митрополиту Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь.
И стало известно, что Патриарх Кирилл может приехать в Беларусь в начале июня.