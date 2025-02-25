«Не состоялась встреча с понтификом из-за болезни папы Франциска». Белорусский архиепископ Станевский передал папе римскому привет от Лукашенко

— В теплых словах госсекретарь поблагодарил от имени Папы Франциска за адресованное ему приветствие от Католической церкви в Беларуси и особенно от президента Беларуси Александра Лукашенко, которое я услышал во время нашей встречи с руководителями религиозных организаций и которое я передал, — сказал он, отмечая также, что это еще стало одной из целей его визита в Рим.