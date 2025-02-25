Нижегородская мэрия разработала план борьбы с подростковой преступностью

В Нижнем Новгороде насчитывается 245 тысяч человек возрастом до 18 лет. Отмечается, что в 2024 году подростковая преступность в городе снизилась на 13,8%. Вместе с тем, почти на 23% выросло число случаев сексуального насилия над детьми (с 30 до 37). Также на 15% увеличилось количество случаев появления подростков в нетрезвом виде в общественных местах.