В Казахстане хотят ужесточить контроль за подготовкой водителей

«Что касается непосредственно приёма теоретического и практического экзамена в СпецЦОНах. Мы сегодня говорим о том, что подготовкой водителей занимаются бизнес-структуры, контролировать должно МВД, приём экзаменов осуществляет совсем другой госорган. Наша позиция такая — должен быть единый контроль. Мы готовы даже контрольную часть передать Правительству для граждан. Или же они должны передать нам всё, и чтобы всё это вместе один госорган контролировал. Если коротко сказать: “Когда пастухов много, овца погибает”. Должен быть один хозяин. Один орган должен заниматься контролем. Тогда будет дисциплина», — сказал глава Комитета адмполиции.