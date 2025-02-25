В Казахстане хотят ужесточить контроль за подготовкой водителей

Качество подготовки водителей в Казахстане оставляет желать лучшего. Об этом заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. По его словам, именно по вине водителей происходит 90% нарушений ПДД и ДТП, а нынешняя система обучения слишком упрощена, передаёт BaigeNews.kz.
В МВД предлагают ввести разрешительный порядок для автошкол, отменить самоподготовку и онлайн-обучение. Полицейские уверены, что водитель должен обучаться так же, как токарь, сварщик или сантехник — на уровне профессионального образования.
«Подготовку водителей настолько упростили, что они могут в течение 15 дней получить водительское удостоверение. Поэтому у нас на дорогах 90% нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия — это именно по вине водителей транспортных средств. Мы считаем, что эту деятельность надо ужесточить, порядок навести», — отметил Султанбаев.
В министерстве изучают международный опыт и обсуждают с депутатами возможные реформы. В частности, позиция МВД — внедрить контроль через единый государственный орган.
«Что касается непосредственно приёма теоретического и практического экзамена в СпецЦОНах. Мы сегодня говорим о том, что подготовкой водителей занимаются бизнес-структуры, контролировать должно МВД, приём экзаменов осуществляет совсем другой госорган. Наша позиция такая — должен быть единый контроль. Мы готовы даже контрольную часть передать Правительству для граждан. Или же они должны передать нам всё, и чтобы всё это вместе один госорган контролировал. Если коротко сказать: “Когда пастухов много, овца погибает”. Должен быть один хозяин. Один орган должен заниматься контролем. Тогда будет дисциплина», — сказал глава Комитета адмполиции.