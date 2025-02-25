Бедняжка спасена: кошку Мусю подняли со скалы

Кошка Муся, которую в воскресенье, 23 февраля, по неясным причинам выбросил со смотровой площадки 24-летний петербуржец, оказалась жива. Спасатели подняли натерпевшееся бед животное наверх. Радостную новость сообщили сотрудники дворцового комплекса «Ласточкино гнездо».
Чтобы вытащить кошку с отвесных скал, понадобилась помощь спасателей с альпинистским снаряжением. На место выехал ветеринарный врач, который осмотрит Мусю.
Напомним, на жителя Санкт-Петербурга заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Он отправлен в стационарное учреждение здравоохранение на десять суток.