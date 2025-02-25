Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск — Севастополь

«Из Челябинска поезд будет уходить по пятницам в 3:25 по местному времени (1:35 по Москве) и прибывать в Симферополь по воскресеньям в 16.00, в Севастополь — в 18.25. Из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 02:10 и прибывать в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени (16:25 по Москве)», — проинформировали в пресс-службе.