Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск — Севастополь

«Из Челябинска поезд будет уходить по пятницам в 3:25 по местному времени (1:35 по Москве) и прибывать в Симферополь по воскресеньям в 16.00, в Севастополь — в 18.25. Из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 02:10 и прибывать в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени (16:25 по Москве)», — проинформировали в пресс-службе.
Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска — 23 числа. В состав включены плацкартные и купейные вагоны.
«Продажа билетов на поезд отправлением из Челябинска начинается в 8 утра по местному времени, то есть в 6:00 мск за 90 суток до отправления поезда. На рейсы из Севастополя продажа начинается в 8:00 мск за 90 суток до отправления поезда», — уточняет перевозчик.
Сезонный скорый поезд «Таврия» между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно, сообщали ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».