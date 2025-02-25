Опыты физиков помогут раскрыть природу вспышек рентгена при разрядах молний

Для их всестороннего изучения ученые расположили рядом с установкой, в которой рождались миниатюрные аналоги молний, набор из шести высокоскоростных детекторов рентгена. При их помощи физики проследили, где и когда возникали источники вспышек рентгена и изучили их спектр. Эти замеры показали, что вспышки рентгена возникают очень быстро, за десятки наносекунд после начала взаимодействий между растущими «половинами» молнии, при этом механизм их появления носит сложный коллективный характер.