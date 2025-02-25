Опыты физиков помогут раскрыть природу вспышек рентгена при разрядах молний

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские физики провели серию экспериментов, в рамках которых они проследили в лаборатории за формированием аналогов рентгеновских вспышек, возникающих при рождении разрядов молний в атмосфере Земли. Полученные ими данные приблизили ученых к разгадке природы этих загадочных вспышек излучения, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Анализ пространственно-временных характеристик изученных вспышек рентгеновского излучения показывает, что мы имеем дело с некоторыми локальными источниками данного типа излучения, которые быстро эволюционируют во времени и в пространстве. При этом источник может быть не один, возможно появление множества источников, которые способны практически синхронно возникать в объеме разряда», — пояснил старший научный сотрудник Физического Института РАН (Москва) Егор Паркевич, чьи слова приводит ЦНК МФТИ.
Как отмечается в сообщении, долгое время ученые считали, что молнии представляют собой относительно простые электрические разряды, курсирующие между грозовыми облаками и поверхностью Земли. В начале прошлого десятилетия эта картина стала значительно сложнее. Оказалось, что молнии представляют собой природные фракталы, а первые спутниковые наблюдения за молниями показали, что их удары сопровождаются вспышками рентгена и гамма-излучения, хорошо заметными из космоса.
Природа и механизмы образования этих вспышек излучения высоких энергий, по словам Паркевича и ученых, пока остается загадкой для ученых, для разрешения которой российские физики создали специализированную установку, позволяющую отслеживать процесс рождения разрядов молний и вспышек рентгена с чрезвычайно высоким временным разрешением, составлявшим порядка трех наносекунд.
Для их всестороннего изучения ученые расположили рядом с установкой, в которой рождались миниатюрные аналоги молний, набор из шести высокоскоростных детекторов рентгена. При их помощи физики проследили, где и когда возникали источники вспышек рентгена и изучили их спектр. Эти замеры показали, что вспышки рентгена возникают очень быстро, за десятки наносекунд после начала взаимодействий между растущими «половинами» молнии, при этом механизм их появления носит сложный коллективный характер.
«Чаще всего первый источник рентгена появляется вдали от электродов, примерно в области середины разрядного промежутка. Он способен расширяться от области возникновения как в сторону анода, так в сторону катода, причем это происходит с колоссальной скоростью, порядка 100 тыс. км/с. Результаты наших замеров качественно меняют современные представления о возможных источниках рентгеновских излучений в лабораторных атмосферных разрядах», — подытожил Паркевич.