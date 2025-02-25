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Белорусский врач сказал, как маркетинг в супермаркетах влияет на число инсультов

Врач сказал о влиянии супермаркетов на количество инсультов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач сказал о влиянии маркетинга в супермаркетах на число инсультов, пишет БелТА.

Там, по словам замдиректора по медицинской части Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Калачика, к инсульту человек идет «практически всю свою жизнь». И формирование патологий сосудов головного мозга у человека происходит каждый день в случаях несоблюдения требований нормальной жизнедеятельности.

Виной тому, в том числе, становятся нездоровые продукты, которые маркетологи ставят на самое видное место.

— На видных местах на полках супермаркета стоят не самые полезные продукты, — отметил специалист.

В итоги маркетологи, в первую очередь, предлагают продукты, несоответствующие принципам низкого содержания соли или с пониженным содержанием жиров, холестерина. А в последствии их употребление приводит к развитию патологии сосудов головного мозга. Но люди должны сами следить за тем, что они едят, насколько это вредные продукты.

Тем временем «Белавиа» отменяет и задерживает рейсы из-за сильных снегопадов в Сочи и Батуми.