Белорусский врач сказал, как маркетинг в супермаркетах влияет на число инсультов

В итоги маркетологи, в первую очередь, предлагают продукты, несоответствующие принципам низкого содержания соли или с пониженным содержанием жиров, холестерина. А в последствии их употребление приводит к развитию патологии сосудов головного мозга. Но люди должны сами следить за тем, что они едят, насколько это вредные продукты.