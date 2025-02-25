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Проезд по трассам закрыли в трёх регионах Казахстана

На пяти республиканских дорогах в трёх областях Казахстана введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

В области Жетысу перекрыт проезд по трассам «Сарыозек — Коктал» км 141−142 (мост Конбе) и «Ушарал — Достык — граница КНР» км 84−164 (Коктума — Достык).

В области Улытау — дорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 216−424 (граница Кызылординской области — Жезказган).

В Кызылординской области ограничение действует на трассах «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 12−216 (Кызылорда — граница области Улытау) и «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1474−1806 (село Айтеке би — Кызылорда).

Для содержания дорог задействованы 854 единицы спецтехники и 2 161 специалист.