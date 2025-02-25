«Животных выкидывают в подъезды, “заброшки” и на помойки»: приют ищет нянь для бездомных кошек и собак в Бурятии

Известный в Улан-Удэ благотворительный фонд «Собака счастья» просит сибиряков о помощи. Волонтеры ищут временные дома и нянь для спасенных ими животных. Поселить всех собак и кошек в одно помещение нельзя из-за угрозы распространения инфекций. Непривитым «новичкам» нужен карантинный режим.
— Беспомощных животных выкидывают в подъезды, «заброшки» и на помойки. И мы очень хотим помочь вам спасти их! — пишут в соцсетях фонда. — Все хвостики с фото прямо сейчас очень нуждаются в передержке Но на наших основных передержках уже все заражено, поэтому нам так нужна помощь добрых людей.
Временно приютить у себя четвероногого может каждый желающий. При этом волонтеры могут взять на себя покупку корма, лотка и т.д. Как только питомцу найдут постоянных хозяев, его заберут.
Добровольцев просят лишь ухаживать за животными, дарить ласку и заботу, чтобы те привыкали к человеку и общению с ним. Также будет необходимо вести фотоотчет о состоянии подопечного. Для содержания некоторых собак подойдут гаражи, вольеры и даже курятники.