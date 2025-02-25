«Животных выкидывают в подъезды, “заброшки” и на помойки»: приют ищет нянь для бездомных кошек и собак в Бурятии

— Беспомощных животных выкидывают в подъезды, «заброшки» и на помойки. И мы очень хотим помочь вам спасти их! — пишут в соцсетях фонда. — Все хвостики с фото прямо сейчас очень нуждаются в передержке Но на наших основных передержках уже все заражено, поэтому нам так нужна помощь добрых людей.