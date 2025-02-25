Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Либо быть еще более агрессивным, либо применить метод серого камня». Белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом

Белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом.

Источник: Комсомольская правда

Советы, как вести себя с агрессивным соседом, в передаче «Еще не вечер» на телеканале ОНТ дал психолог Алексей Белоцерковец.

По его словам, главное правило, и оно беспрекословное — не поддерживать форму конфликта.

«С психопатом есть два способа взаимодействия. Это либо включать еще более сильного психопата, но тут надо взвешивать свой внутренний ресурс, хватает ли сил психических и физических его перекрыть. А второй — это метод серого камня: “Хорошо, я тебя слышу, мы потом решим, мы это вынесем на какое-то собрание”, — рассказал психолог.

Алексей Белоцерковец отметил, что в конфликте надо стараться дистанцироваться, не поддерживать претензии. Форма общения с возгласами: «А ты сам, а посмотри на себя», будет только будоражить людей с антисоциальным типом поведения.

Мы писали, что под Минском дачник отрубил женщине-председателю садоводческого товарищества четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (все подробности здесь).