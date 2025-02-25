«Либо быть еще более агрессивным, либо применить метод серого камня». Белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом

«С психопатом есть два способа взаимодействия. Это либо включать еще более сильного психопата, но тут надо взвешивать свой внутренний ресурс, хватает ли сил психических и физических его перекрыть. А второй — это метод серого камня: “Хорошо, я тебя слышу, мы потом решим, мы это вынесем на какое-то собрание”, — рассказал психолог.