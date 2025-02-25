«Либо быть еще более агрессивным, либо применить метод серого камня». Белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом

Советы, как вести себя с агрессивным соседом, в передаче «Еще не вечер» на телеканале ОНТ дал психолог Алексей Белоцерковец.
По его словам, главное правило, и оно беспрекословное — не поддерживать форму конфликта.
«С психопатом есть два способа взаимодействия. Это либо включать еще более сильного психопата, но тут надо взвешивать свой внутренний ресурс, хватает ли сил психических и физических его перекрыть. А второй — это метод серого камня: “Хорошо, я тебя слышу, мы потом решим, мы это вынесем на какое-то собрание”, — рассказал психолог.
Алексей Белоцерковец отметил, что в конфликте надо стараться дистанцироваться, не поддерживать претензии. Форма общения с возгласами: «А ты сам, а посмотри на себя», будет только будоражить людей с антисоциальным типом поведения.
Мы писали, что под Минском дачник отрубил женщине-председателю садоводческого товарищества четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (все подробности здесь).