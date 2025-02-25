Новый автобусный маршрут запустят из Ростова-на-Дону в Минск

С 28 февраля 2025 года новым автобусным маршрутом свяжут Ростов-на-Дону и Минск. Отправиться в столицу Республики Беларусь можно будет с автовокзала «Центральный», об этом сообщает пресс-служба транспортного узла.
В частности, 28 числа отъезд запланировали на 6:50. Прибытие в точку назначения в 7:30 утра 1 марта. Пассажиров должны привезти на Центральный автовокзал Минска.
Перевозки будут выполнять на комфортабельных автобусах с мягкими креслами и системой кондиционирования воздуха.
Напомним, автовокзал «Центральный» в Ростове-на-Дону находится в здании бывшего аэропорта на Шолохова, 270/1. Вокзал открыли летом 2024 года, он объединил городские и областные маршруты.