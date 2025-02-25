Ограничения продажи алкоголя введены в Иркутске в дни Масленицы

За нарушение правил продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составят от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В качестве дополнительной меры может быть применена конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.