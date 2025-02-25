Ограничения продажи алкоголя введены в Иркутске в дни Масленицы

В Иркутске ввели ограничения на продажу алкоголя в дни Масленицы. В администрации города определили 21 площадку для культурно-массовых мероприятий. Действует радиус в 100 метров вокруг каждой из них, где запрещена продажа спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Однако на кафе и рестораны, которые продают спиртное посетителям, ограничения на продажу алкоголя в Масленицу не распространяются.
Сам запрет направлен на обеспечение безопасности и поддержание порядка во время массовых народных гуляний и носит временный характер — каждый раз он длится 2−3 часа, пока идёт само мероприятие. Напомним, что продажа алкоголя на территориях, где проходят праздники, является административным нарушением.
За нарушение правил продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составят от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В качестве дополнительной меры может быть применена конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Где и когда будут проходить масленичные гулянья 27 февраля, а также 1 и 2 марта, можно узнать здесь.