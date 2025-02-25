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В Омской области проверят системы оповещения населения

Главы районов предупреждают жителей о точных дате и времени проведения проверок оборудования.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области в марте будут проверять работу массовых систем оповещения. Соответствующие мероприятия заложены в годовой план каждого муниципального образования Омской области.

На официальной страничке Розовского сельского поселения Омского района местных жителей уже оповестили.

«В среду, 5 марта 2025 года, с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут пройдет проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — написали на страничке в официальной группе администрации Розовки.

Добавим, что график оповещений составляется ежегодно. Также разработан план обучения рабочих коллективов и предприятий о правильных действиях при необходимости эвакуации.

В 2023 году в Омске была внедрена автоматизированная система централизованного оповещения населения (МАСЦО). Она применяется в случае ЧС (природных или техногенных), для оповещения населения при любых чрезвычайных ситуациях.