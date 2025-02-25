В Омской области проверят системы оповещения населения

«В среду, 5 марта 2025 года, с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут пройдет проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — написали на страничке в официальной группе администрации Розовки.