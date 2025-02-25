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Потепление ожидает нижегородцев в начале марта

Потепление ожидается в первый месяц весны в Нижегородской области. Предварительный прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха будет −1.. −3°, что выше средних значений за несколько последних лет на 1 градус по Цельсию. Осадки прогнозируются ниже нормы в 25−40 мм. МЧС предупреждает о возможных резких изменениях погоды, сильном ветре, налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях. Ранее сообщалось, климатическую весну в регионе следует ждать только к концу марта.