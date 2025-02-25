Судебный исполнитель: деньги с карты должника в Беларуси списывают без согласия

Можно списать деньги с банковской карты должника без его согласия. Об этом в рассказал судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Гомельского района Роман Гетман, сообщает Телекомпания «Гомель» в программе «Азбука права» на телеканале «Беларусь 4».
По словам Романа Гетмана, например, при долге за коммунальные услуги судебный исполнитель может списать средства с банковской карты собственника даже если он не согласен с таким решением.
«На деньги, которые находятся на вашем счете может быть наложено взыскание судебным исполнителем. Это происходит путем выставления требования в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств. Такой порядок списания денежных средств регулируется банковским законодательством», — подчеркнул судебный исполнитель.
Кстати, именно долги за коммунальные услуги привели агрессивного мужчину-дачника в дом к женщине-председателю садоводческого товарищества, которой он отрубил четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (здесь все подробности).