Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебный исполнитель: деньги с карты должника в Беларуси списывают без согласия

Судебный исполнитель сказал, что можно списать с банковской карты деньги должника без его согласия.

Источник: Комсомольская правда

Можно списать деньги с банковской карты должника без его согласия. Об этом в рассказал судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Гомельского района Роман Гетман, сообщает Телекомпания «Гомель» в программе «Азбука права» на телеканале «Беларусь 4».

По словам Романа Гетмана, например, при долге за коммунальные услуги судебный исполнитель может списать средства с банковской карты собственника даже если он не согласен с таким решением.

«На деньги, которые находятся на вашем счете может быть наложено взыскание судебным исполнителем. Это происходит путем выставления требования в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств. Такой порядок списания денежных средств регулируется банковским законодательством», — подчеркнул судебный исполнитель.

Кстати, именно долги за коммунальные услуги привели агрессивного мужчину-дачника в дом к женщине-председателю садоводческого товарищества, которой он отрубил четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (здесь все подробности).