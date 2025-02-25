Судебный исполнитель: деньги с карты должника в Беларуси списывают без согласия

Кстати, именно долги за коммунальные услуги привели агрессивного мужчину-дачника в дом к женщине-председателю садоводческого товарищества, которой он отрубил четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (здесь все подробности).